Dit virus is reeds lange tijd onder ons en verbreidt zich as we speak...

Hoe hygiënisch houdt u bijvoorbeeld uw beurs? Hoe (on)gemakkelijk voelt het om na iedere transactie je handen te ontsmetten (als consument)? Hoeveel mensen in de supermarkt komen zojuist uit de niet-ontsmette trein gewandeld? Hoeveel mensen zitten in één of andere wachtruimte tegenover potentiële smettelingen?

Aangezien we hier geen antwoord op hebben, maar er in alle redelijkheid van uit kunnen gaan dat ontsmetting door mensen altijd ruim ondermaats plaatsvindt, is het logisch om aan te nemen dat het virus reeds circuleert en fors aan het infecteren is. Bovendien is hygiëne een vak met zéér principiële en routinematige handelingen. En een mens is geen klinische robot.

Lees anders dit: www.trouw.nl/buitenland/wat-de-zuid-k... en onthoudt dat een groot deel van de geïnfecteerden (mogelijk meer dan 87%) kampt met milde griepverschijnselen. Bovendien wordt in bovenstaand artikel helder uitééngezet waarom het sterftepercentage (ruim) lager is dan het merendeel van de paniekerige menigte in zijn/haar hoofd heeft. Tenslotte is onderstaand artikel eveneens waarheid en moet iedereen zijn/haar projecties van filmscenario's op de huidige virusuitbraak wellicht gewoon in de ijskast zetten. Ga naar buiten, ga leven.

www.trouw.nl/zorg/wat-als-we-het-coro...