Op GSHQ zitten we met de mannen nog niet in witte pakken achter de bureaux. We zijn blij dat Vadertje Staat ons nog geen huisarrest heeft gegeven en het leger nog niet heeft gemobiliseerd maar gewoon kalmpjes tegen iedereen staat te Postbuseenenvijftigen dat we in de elleboog moeten kuchen vanwege een griepje dat in Nederland nog niet echt enorm hard om zich heen grijpt. Maar we zien net dit Channel 4-interview met epidemie-arts Richard Hatchett, die op hele rustige toon vertelt dat hij in twintig jaar carrière nooit zo’n enge outbreak heeft meegemaakt (“including ebola”) en die de virusbestrijding vergelijkt met oorlogsvoering.

“This virus has the potential to cause a global pandemic, if we’re not already there. And I do think the virus has demonstrated that is has a lethality that is likely manyfold higher than regular flu. I don’t think it is a crazy analogy to compare this with World War II. This is a situation where responsibility sits with everyone.“

OK dan. Als corona oorlog is, willen we natuurlijk wel aan de goeie kant van de geschiedenis staan en niet achteraf moeten mompelen dat we het niet geweten hebben. Vergeet mondkapjes. We gaan opschalen naar gasmaskers! Want je zal straks maar met z’n allen opeengepakt in de schuilkelder zitten, denken dat je veilig bent, en dan ineens iemand horen kuchen...

Ondertussen in zwaar vergrijsd Openluchttehuis Italië: