De meeste terugkeerders uit Italië hebben zelf aangedrongen op een test. Hoeveel besmette zorgmijders zouden er rond lopen?

Van die kop in het zand mensen die nu bang zijn voor slecht nieuws die zich gesterkt voelen door griepje roepende vergoelijkers?

Ik hoor van mensen dat hun eigen huisarts ze afgelopen maandag nog afpoeierde want maar een griep.

Geen Kuifje of een DrumPiet maar een fucking huisarts!

In Nijmegen is waarschijnlijk een huisarts besmet tijdens vakantie in Italië. De rest van het gezelschap wordt nog getest. Als de artsen al zo laks zijn dat het ondersteunend verplegend personeel groot gevaar loopt, omdat het lekker schuilt achter protocolletjes,( zie ook Gorinchem, Eindhoven), wat kun je dan van de leken verwachten?

En dan die thuis quarantaine. De meeste mensen zijn kortzichtige kleingeestige egoïstische hufters en die hou je lang niet allemaal vrijwillig thuis. China laste deuren dicht, en ook dat hielp niet altijd.

Er moet rigoureus worden ingegrepen. Vliegverkeer van brandhaarden stoppen, asymptotische verdachte gevallen direct isoleren. Niet zo vrijblijvend.

En die ballo's van Vindicat kunnen met 900 gezellig 4 weken in quarantaine in een of andere leegstaande gevangenis.

Vooralsnog wijst alles er op dat de overheid de economie boven de volksgezondheid prefereert.

Sowieso kwalijk, maar ook nog kortzichtig want die economie ontkomt hier niet meer aan. China en Italië zijn hele recente voorbeelden daarvan.

En dat komt niet door de paniek die de MSM nu zou veroorzaken, want de MSM is nog steeds aan het downplayen.

Daling in China? Daling van beeldmateriaal door de strengste internetcensuur ooit sinds 1 maart jl.