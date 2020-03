We zagen het land stil vallen vanwege stikstof, terwijl Prins Bril gewoon rustig z'n vergunninkjes regelde. We zagen dat de race track in recordtijd naar deze eeuw werd geasfalteerd. (Nu de toiletten nog.) We zagen allemaal klunzen en knuppels het zand van de baan boenen in een fijne crash-compilatie. En nu zien we hoe het er echt uit ziet & waar het allemaal voor bedoeld is: de kroonprins van de Formule 1 die op het duincircuit van het koninklijk huis zijn eerste lap over het glimmende nieuwe tarmac toert. Eindelijk het goeie gejank, waar we allemaal op zaten te wachten: dat van een F1-bolide, om het gehuil van de mokkende geitenwollen hagedissentellers in de duinpannen mee te overstemmen. Go Max!