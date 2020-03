OK, zijn de kinderen naar bed? Dan stappen we ff in de tijdcapsule terug naar toen het internet nog veelbelovend was. Weet je, pak er ook maar een jonge jenever bij, want we zaten naar Adam Curry bij Joe Rogan te kijken en kregen er een groot gevoel van heimwee bij. Het ging van MTV en radio naar realitysoaps, internetstartups, eigen kastelen en heli's en in 2003 vond Adam Curry het podcasten uit. In dat jaar begon ook GeenStijl en we hebben hem best vaak afgezeken best wat meegemaakt hier, maar het verhaal van Adam is toch echt wel beter. En bij Joe Rogan vertelt ie honderduit, deze man die eigenlijk te groot was voor Nederland, over de hele planeet gezworven heeft maar nu al een tijdje in Austin woont. Hij maakt daar twee keer per week de No Agenda Show (lol, certificaatfaal) en als je één Amerikaanse podcast moet luisteren, laat het dan deze zijn: zijn media deconstructions zijn een baken van redelijkheid & logica in het gestoorde Amerikaanse medialandschap. Niet gek voor iemand die nog niet zo lang geleden totaal koekwaus in de aluhoedjeshoek complottheorieën zat te vouwen!

De anekdote bij deze video zit in de Joe Rogan Show: