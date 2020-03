De MotoGP's van Qatar en Thailand, ach ja, dan wachten we wel gewoon op de F1. De Zwitserse voetbalcompetitie, in Zwitserland kunnen ze toch niet voetballen. Feestelijkheden in Limburg, carnaval is toch al voorbij. Formule E-race in China, Formule E is voor losers. Rugby tussen Ierland en Italië had Ierland toch dik gewonnen. Voetbalwedstrijden in Italië, ach, Emile Schelvis en een paar racisten verdrietig. Advocatenskitrips gaan niet door maar die kakken toch alleen maar in de planten. Cloud Next gingen we toch al niet heen. Alain Clark schrapt tour is eigenlijk alleen maar positief. Allemaal leuk, aardig en prima. Maar nu zijn we er wel klaar mee. Roxy_Gangbang bekend van allerhande knalfeesten, knalfuiven en knalpartijen 'draait' voorlopig geen gangbangs meer. "Vanwegen mijn slechte gezondheid met mijn longen. Het risico is voor mij op dit moment te groot ivm het caronavirus." Fuck hee. Nou ja, dan gaat er één sportwedstrijd in ieder geval wél door. Het herenenkelspel!