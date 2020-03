:

Nou, dan moeten we die dingen maar allemaal afschermen, hf-proof maken etc... uiteraard mag u dan straks alleen nog een door de EU goedgekeurd exemplaar bezitten voor uiteraard 10x de eigenlijke prijs.

Of we gaan belangrijke communicatie weer op lagere frequentiebanden doen omdat die geen last hebben van storing door hf converters, laptopvoedingen en kanaalhoppende wifirouters. Kan ook.

Eerlijk gezegd verbaast het me wel een beetje dat dit soort kennis zo dun gezaaid is en te pas en te onpas incorrect of onvolledig gebruikt wordt. Het ligt echt niet alleen aan die zonnepaneelinverters, als ik zo'n perspipo dat soort dingen hoor zeggen weet ik al dat hij er geen ene bal verstand van heeft en alleen maar z'n voorgekouwde riedeltje aan het draaien is.

Ter info: Hoe hoger de frequentie is waar op gecommuniceerd wordt hoe groter de kans op storing wordt en hoe lager het doordringend vermogen van de radiogolven is. Daar waar we voor datacommunicatie liefst een zo hoog mogelijke freq. willen, dan kan er meer data doorheen, wil je voor low-level spraak en tekst een zo laag mogelijke band, bijvoorbeeld het gebied net onder de radio-fm band. Niet geheel toevallig werkte het oude politiesysteem daar ook, ik ken van vroeger nog de scanners die bij sommige meer technische lui op de kast stonden te kraken. Maar nee, het moet zo nodig allemaal digitaal en breedbandig en dat dan in een frequentiegebied dat volkomen verziekt is door omvormers, laptopvoedingen en de oer-stoordoos: de magnetron. 20 jaar geleden hadden ze die zonder twijfel aangewezen als de veroorzaker van de storing en de magnetron verboden. Dat terwijl de magnetron de reden is dat we nu allemaal communiceren op die frequenties, het was het enige stukje radioband waar geen vergunning voor nodig was omdat de magnetron geacht werd zoveel storing te veroorzaken dat die band onbruikbaar zou zijn.