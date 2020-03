Toen het Coronavirus opdook in Wuhan en we het nog met een hoofdletter schreven (en de WHO nog niet probeerde om ons allemaal "Covid-19" te laten zeggen), volgden we de ontwikkelingen in China met droge interesse. Spartacus legde een dossier aan waarin feiten van geruchten werden gescheiden, en er zo veel mogelijk bron- en beeldmateriaal werd gezocht. Enerzijds omdat zo'n supergriep een spannend fenomeen is, anderzijds omdat je met verbazing aanziet hoe een "open dictatuur" met miljoenensteden met zo'n fenomeen om gaat. Enerzijds die naargeestige militaristische quarantaine van complete steden, anderzijds het recordtempo waarin de ziekenhuizen uit de grond worden gestampt om artsen hun missiewerk te laten doen: kneiterboeiend. En dan ook nog een beetje lachen om Kung Flu-grapjes, omdat die Wuhan Clan op veilige afstand het dagelijkse leven in de vleermuissoep gooit.

Maar inmiddels is het coronavirus omgedoopt tot pandemie met een kleine letter, en sinds de kroepoekgriep via Italië het Europese continent bereikt heeft gaan de pijprokersmedia plotseling net doen of het Covid-19 heet, en wordt een virus opgepijpt tot een potentieel genocidale griep waar we allemaal dood aan gaan als we geen mondkapjes, desinfecterende handgel en voor zestien weken blikvoer inslaan. Veel mensen blijken gevoelig voor zenuwachtigheid en paniek en sommigen lijken momenteel harder aan een coronaplacebo te lijden dan we met een handjevol Wuhanhoesters daadwerkelijk een probleem in huis hebben.

Alle media stromen over van de coronaberichten (ja wij ook wel een beetje ja). Waarom is dat?

Corona gaat iedereen aan

Nieuws is alles dat afwijkt van de norm. En miljoenensteden in lockdown, dat is wel een afwijking van de norm. Media hebben daarnaast een voorlichtingstaak. Het publiek moet geïnformeerd worden, en als er een dreiging op ons af komt in de vorm van een epidemie die richting pandemie gaat, is dat gewoonweg goeie reden om berichten te maken over de gebeurtenissen. Van 'wat kun je doen' tot 'hoe erg is het eigenlijk' tot 'waarom doen we dit eigenlijk', de insteken zijn eindeloos - en de publieke interesse ook.

Corona is een boosdoener zonder boeven

Een wereldwijd virus is geen ideologische oorlogsvoering, het is geen demografische uitdaging (zoals migratie) en het is geen culturele opvatting. Er zijn geen tegengestelde opvattingen, en een virus discrimineert niet op afkomst of huidskleur (maar wel op leeftijd en gezondheid), Oftewel: er zijn geen boeven en boosdoeners. Het is een veilig onderwerp omdat niemand zo'n virus wil, en nagenoeg iedereen er tegen is. Dat maakt van nieuws over corona bovendien echt ouderwetse verslaggeving, en geen opiniepagina vullende woordenstrijd over welk virus het grootste gevaar is, welke virussen we wel of niet kunnen tolereren, en waarom sommige virussen beter zijn dan andere virussen.

Daar staat tegenover dat de onverschilligen wel graag de paniekvogels aanwijzen en uitleggen. 'Haha mondkapjes, alsof dat helpt'. En andersom de paniekvogels de onverschilligen verwijten dat ze hun handen niet goed wassen, of lekker niet in de elleboog kuchen terwijl ze gewoon verder gaan met lichaamsvocht uitwisselen tijdens carnaval. Die spanning leidt tot conversatie, conversatie kweekt media-aandacht. Zeker als je daar nog een zwarte bonensaus van debiel "racisme"-gejengel overheen giet.

Coronal klikt. Als een MALLE

In de media lijkt de Chinese bapaoblaf honderd keer erger dan in de realiteit, zeker in de Europese situatie waar een handjevol zieken in een relatief kerngezond, welvarend zorgsysteem echt niet tot virale massamoord gaat leiden. Je kan de radio echter niet aanzetten of je hoort een ernstig interview met iemand die al wel TWEE HELE DAGEN opgehokt zit in een keurig hotel op een warm eiland, in berichtgeving die een toon heeft alsof de gruwelen van Auschwitz in het niet vallen bij de comfortabele quarantaine van een paar zonaanbidders die een verlengde dwangvakantie vieren.

Online worden alle 'meest gelezen' lijstjes van alle media gedomineerd door het virus. Onze Premium Leden die de Nieuwsbrief lezen, weten dankzij hun kijkjes achter de schermen dat ook op GS de coronatopics net zo hard gaan als de laatste berichten over Dreetje & Bridget Monique. Zo werkt waan van de dag nou eenmaal, en dat maakt van de Chinese chinkhoest een stevige rijsttafel vol cash chow voor media. Zo simpel is dat.

Tikken wij die coronameuk dan alleen maar voor de snelle cash? Nee, natuurlijk niet. Als we het daar om deden, gingen we wel de hele dag dierennieuws maken, zoals het AD doet. Dat klikt echt wel beter dan EU, islam, migratie of politiek - en levert nog een hoop minder deuggezeik en zuigende racismeverwijten op bovendien. GeenStijl is per definitie een weblog in de voorste loopgraaf van de waan van de dag, en die waan is nu corona - met iets meer waankracht dan de meeste andere onderwerpen. En zoals het begon, in China, was dat interessant. Nu het een verhollandste zeikdiscussie aan het worden is of je wel/niet in paniek moet raken over een fucking griepje en zo ja hoe, en of het RIVM plus depolletiek te veel of juist te weinig maatregelen nemen, gaat de lol er best snel vanaf.

Neemt niet weg dat je ook buiten GS (of welk ander medium dan ook) echt overal in coronaconversaties terecht komt: this shit works both ways. Media schrijven over waar mensen over praten, en mensen praten over waar media over berichten. Als je niet van die waan van de dag houdt, heb je hier misschien wel helemaal niks te zoeken. Maar dan ook niet stiekem bij de koffiemachine gaan staan coronaroddelen!

Zo. Hadden we het toch weer over corona. Maar dit topic bevat nul affiliatelinkjes naar zinloze mondkapjes, en ook geen premiumknop. Dus hier verdienen we mooi niks aan. Man man man wat zijn we toch weer brave rechtschapen bloggertjes. HEB JE NU JE ZIN!?