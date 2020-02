@Gladiator Fap | 25-02-20 | 13:01:

Ik zie wel wat in de indeling die je maakt.

Tegelijkertijd heb ik helemaal niks met dks. We zijn het een keer eens geweest, over de vraag of MH17 door een bukraket of door vliegtuigen neergehaald is. Toevallig had dks toen gelijk, en kon hij dus verwijzen naar bestaande feiten en bronnen.

In alle andere discussies komt hij weinig verder dan liegen, beledigen, schelden en godwinnen. En allerlei drogredenen opsommen natuurlijk, maar dat doen serieuze reaguurders soms ook, al dan niet bewust.

Wat mij stoort is dat ik in een bepaalde discussie een van zijn leugens weerleg met 1001 controleerbare feiten en bronnen. En dat hij dan 5 minuten later in een ander draadje dezelfde leugens weer herhaalt. Kan ik dezelfde 1001 feiten en bronnen nog eens copy-pasten, maar een minuutje later verschijnt zijn leugen weer in een ander draadje. En anders de dag daarna.

Daarom geloof ik niet dat hij echt zo extreem dom is als hij zegt te zijn; hij doet alsof.