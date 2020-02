Astrologie is onzin.

Astrologen denken in 2D, maar het heelal is 3D.

Sterren staan daarbij niet op een vaste plek. Mede dankzij precessie (wiebelen van de aardas in een cyclus van 26.000 jaar) zullen de sterrenbeelden die ze gebruiken langzaam hun vorm verliezen.

Daarbij zien we sterren zoals ze in het verleden schenen. Dat komt door de constante snelheid van het licht. Het licht van onze zon doet er bijvoorbeeld al 8 minuten over om ons te bereiken. Een ster of planeet staat dus op het moment van het opmaken van zo'n astrologie-kaart in werkelijkheid heel ergens anders.

Er klopt dus helemaal niks van, maar tegen goedgelovige domme mensen is geen kruit gewassen.