Yolanthe Kenau Van Ketsbergen.

(Versie februari 2020)

Ergens in de nazomer van 2009 wurmde zich een zwaar bespierde garnalenpelster briesend voor de camera om in een klaterval van tranen en diepe rancune te vertellen dat haar zoontje de relatie met Yolanthe had moeten bekopen met meer dan de helft van zijn hele inventaris, kapitaal en zijn hele mosselschuit. Er zaten ook nog wat familiedingetjes bij. Achter de camera werd nog gebabbeld over enkele onderpanden in een BV'tje van het zoontje in kwestie.

Het ging om een Jantje Smit, die in 1997 op een garnalenzeilschuit werd geplant om als jung menneke een zoete ode aan zijn grootmoeder weg te zingen. Die nummer-1-hit was de prelude van een on-Nederlands snelle carrière in de Hollandse schlagersector en leverde de Smit-dynastie (en aanverwante Volendamse inteeltkliek) tientallen miljoenen op. Vanaf 2004 trad Smit in de bredere openbaarheid door deelname aan TV-showtjes. In het late voorjaar van 2007 kreeg een Latijnse diva-in-wording lucht van het inmiddels krankzinnig grote kapitaal van Smit, zette de noodlijdende Baas B. (een rapper; red.) aan de kant en papte prompt aan met het voormalige kindsterretje. Toen in het najaar stemproblemen opdoken bij Smit, besloot deze zich samen met zijn nieuwe eega te richten op een vastgoedproject (recreatiewoningen) op de Malediven.

Volgens ingewijden wist Smit een stukje risico af te kopen door samen met Cabau een deel van een onderpand op haar vastgoed op Ibiza tijdelijk onder te brengen bij een vooralsnog onbekende geldschieter. Een echte joint-venture dus, waarbij ingewijden en misdaadverslaggevers er op wijzen dat dat geld een relatief bedenkelijke herkomst had. Het zou daarbij, volgens onbevestigde (maar bestendige!) berichten gaan om V.T., een achterneef van niemand minder dan Wesley Sneijder. T. is een geroutineerde, maar inmiddels gepensioneerde zakenman die handelde in onder andere partijen bouwmetaal en transportcontainers. Hij zou in 2012 in opspraak komen voor het importeren van enkele ladingen cocaïne via de Antwerpse haven. In 2017 blijkt dat de zaak onbehandeld in een lade van de Belgische justitie beland was. De casus wordt echter opgepikt door grotere, (inter)nationale media. Volgens twee Belgische journalisten van De Standaard zou deze T. momenteel resideren op een finca (landhuis; red.) aan de Peruaanse kust. Eén van deze journalisten zegt bewijs te hebben dat T. in juni 2008 enkele malen met Cabau en Smit in een club op Ibiza zou zijn gesignaleerd.

De zakelijke carrière van de Cabau-Smit-venture kende in 2008 en 2009 enkele zware nederlagen. Zo investeerde het duo volop in enige off-shoreprojecten voor de kust van o.a. Argentinië en India door in zee te gaan met enkele zakelijke partners in o.a. New York en Mumbai. Het leverde Cabau-Smit bijna een grote mededingingsboete op wegens het handelen met voorkennis. Zowel Smit als Cabau ontkennen tot op de dag van vandaag hun rol in deze affaire(s). Naar verluid zou een familielid van Smit op de valreep met een team advocaten naar New York zijn afgereisd ten einde met een schikking de zaak teniet te doen. Ingewijden bevestigen dan ook dat deze turbulente, zakelijke troebelen de relatie hebben doen knappen, waarbij vooral gewezen wordt naar de ondernemingsdrift van Cabau. De knappe latina huldde zich dan ook in stilzwijgen en liet in het najaar van 2009 enkele kleerkasten aanrukken om het voormalige liefdesstulpje te ontdoen van haar gemeubelte, financiële bescheiden, beddegoed en dito spreitjes. De mossel was nu voorgoed gesloten voor Jans natte garnaal, maar stond inmiddels ferm open voor de zoete bejegening door een sterspeler uit Madrid. Wesley Sneijder en Yolanthe kregen in de vroege zomer van 2009 een heimelijke relatie die uit zou monden in een circa tien jaar durende relatie in de spotlights for the world to see. Iedereen kent de beelden, iedereen kent de geschiedenis van ‘Yo & Wes’. De zoetsappige beelden, de tattoewaazjes en het in elkaar geknutselde knulletje met de dubbele X in de naam. Sneijder gaat in Saoudi Arabië spelen, een kroon op zijn topcarrière, vet cashen ook (en vooral). Maar aan de zijlijn lijken de zaken anders te lopen. Vanuit de dug-out komen in januari 2019 de berichten dat er gescheiden gaat worden bij Yolanthe en de hele familie. Geheel toevallig, geheel onverwacht ook. Mark Rutte is in shock, de wereld is in schok, en ook Wesley Sneijder is in schok. Sneijder, die geen LinkedIn-account heeft omdat hij de vertaalslag van letters in zijn hoofd niet kan vertalen naar zijn toetsenbord, is dan ook een idioot die met zijn voetbalspel toevallig aardig wat centjes is gaan verdienen. Nu de voetbalkabouter over zijn piek heen is en hij inmiddels aardig wat andere vrouwen achter de coulissen aan zijn pik heeft geregen, is het voor Yo zaak geworden om een kosten-en-baten-analyse te gaan maken. De stilte waarmee momenteel naar demense toe wordt gecommuniceerd spreekt dan ook boekdelen. Dat is niet in de laatste plaats omdat Sneijder sinds het voorjaar van 2019 is uitgegroeid tot een corpulente papzak. Er is dan ook een hevige strijd losgebarsten om Sneijders tanende kapitaal. Zowel 'Het Gezin Cabau', voetbalclub Utrecht als zijn eigen drank- en goklust strijden om de steeds kleiner wordende geldpot. En dan heeft hij zelf ook nog een zoontje én ex-vrouw Ramona...

Ondertussen heeft Cabau haar opulente leventje voortgezet alsof het nooit geëindigd was. Zo leeft ze van een maandelijkse alimentatie van een slordige 35k, aldus ingewijden. Ze heeft haar intrek genomen in een riant appartement in Los Angeles en weet naar verluid jaarlijks zo'n 1,5 miljoen aan inkomsten te verwerven met van allerlei media-schnabbeltjes. De echte bounty ligt hem natuurlijk in het vooralsnog onbekende bedrag dat zij heeft weten te ontfutselen aan haar avonturen met Smit en Sneijder. De juridische gang rondom haar scheiding met Sneijder speelt evenwel nog steeds en verwacht wordt dat ze hier een bedrag van enkele tientallen miljoenen uit weet te halen. Als we hier haar levenslange alimentatietoelagen bij optellen, inclusief de royalty's uit mediawerk én haar nog steeds actieve vastgoedportefeuille, dan zal Yolanthe op haar 65ste goed zijn voor een persoonlijk vermogen van circa 200 miljoen. Allemaal uiteraard op basis van haar huidige status quo, want Yolanthe ruikt geld waar geld ook daadwerkelijk is.

Medio 3 april 2019 zou ze op een geheim diner in een club op Miami aanwezig zijn geweest, omringd door kickboksers en negers in bontjassen. Niet raar op zich, wel omdat één van die gasten Rico Verhoeven bleek te zijn. Verhoeven bleek bij het verlaten van de club Yolanthe naar haar limousine te begeleiden, althans zo vertellen enkele anonieme journalisten.

We gaan dus nog wel eventjes door met het volgen van Yolanthe. Volgende maand, volgende update!