Dat van die criminelen die elkaar wel om een andere reden gaan afmaken is natuurlijk een onzinnige drogreden. Voor de Drooglegging was de Mafia helemaal niet zo groot in de VS, tijdens en erna (o.a. door het illegaal houden van drugs, prostitutie en gokken) werd een gigantische afzetmarkt gecreëerd. En in de tijd dat je alle drugs (voor de Opiumwet van begin twintigste eeuw) gewoon in de apotheek of zelfs bij de drogist of kruidenier kon halen (opiaten en coke zat in alles van hoestdrankjes tot Coca-Cola) was er ook geen massale drugscriminaliteit. Evenzo met prostitutie en gokken: met een verbod hebben de criminelen iets om te verkopen tegen een kunstmatig hoge prijs of risicopremie, zonder niet meer.

En het lijkt me bijzonder stug dat Ali Chemicali de lokale apotheker uit Marrakech ineens huurmoordenaar gaat worden, of inbreker of pooier van kleuters en minderjarige meisjes en jongens. Zitten toch heel andere risico's en morele afwegingen aan vast, plus ze kunnen het ook niet allemaal worden want die markt is vrij beperkt... Twee huurmoorden voor de prijs van één? Het is niet alsof ineens iedereen pederast of pedofiel wordt zodra kechhulp voor volwassenen niet langer rendabel is door legalisatie.

Er zal ongetwijfeld wat verplaatsing plaatsvinden naar een ander oneerzaam beroep, maar de meeste leden van de bond voor bijklussende bontkraagdieren zullen een vakje moeten gaan leren. Of vullen. Of in de bijstand zitten maar dat is nog altijd minder schadelijk dan ongecontroleerde en ongeteste drugs verkopen tegen woekerprijs onder het strooien van granaten en afhakte hoofden.