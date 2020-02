Weet je wat we doen. Dat nieuwe nationaal historisch museum stopt gewoon in 1975. Toen trots zijn op het verleden nog niet werd geassocieerd met iets bruins. Toen de Gouden Eeuw nog gewoon de Gouden Eeuw mocht heten. Toen de criminaliteit nog eerlijk was. Toen we op 4 mei nog mensen konden herdenken zonder dat een of andere nono daar ophef over probeerde te maken. Toen Sinterklaas nog een gezellig kinderfeest was. Toen Michiel de Ruyter nog een held was. Toen het Verdrag van Maastricht nog niet was ondertekend, en Frans Timmermans was gewoon nog een verdrietige knaap. Toen Amsterdam nog van de Amsterdammers was. Toen er nog een touwtje uit de brievenbus hing. Toen je nog cowboytje kon spelen met je vriendjes. Toen we nog geen excuses aan hoefden te bieden voor wat anderen honderden jaren geleden hebben gedaan. Toen Almere nog niet bestond. Toen carnaval nog carnaval was. Toen de lucht nog schoon was, alsook de seks nog smerig. Toen Cruijff en Van Hanegem nog geen knopen hadden doorgehakt over het WK van 1978. Toen je nog kon zuipen in de Witte de With zonder dat je een nazi was. Toen de Coentunnel nog de Coentunnel mocht heten. Gewoon, toen geschiedenis nog geen politiek was.