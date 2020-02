Wij hebben altijd geleerd dat metal begon bij Helter Skelter van The Beatles, maar toen kregen we een ferme tik op de vingers van oppermod GU, de man die als kind in een toverketel 7-snarige gitaren is gevallen. Of we wel wijs zijn met die vier goedgekamde koorknapen. Metal begon namelijk bij het debuutalbum van Black Sabbath, en laat dat nou net 13 februari 1970 zijn: vandaag precies 50 jaar geleden! Sindsdien bedient het genre een trouwe schare fans en we weten dat er veel in onze panelen rondhangen. Derhalve, als eerbetoon aan vijftig jaar smaak, wansmaak, muren van versterkers op standje 12, gitaren met 7 snaren, dubbele bassdrums, de kleur zwart, minutenlange gitaarsolo's, d'n duivel, grote potten bier en allround de beste concerten met de fijnste mensen, de gezelligste sfeer en de allerbeste vibe presenteren wij u, namens GU, de Top 10 Beste Metalnummers Aller Tijden. NA DE KLIK! (Beter weten dan GU = reaguren)

You can't kill the metal

The metal will live on

Punk Rock tried to kill the metal

But they failed, as they were smite to the ground

New wave tried to kill the metal

But they failed, as they were stricken down to the ground

Grunge tried to kill the metal, hahahahaha

They failed, as they were thrown to the ground

No one can destroy the metal

The metal will strike you down with a vicious blow

We are the vanquished foes of the metal

We tried to win for why we do not know

Metal!

It comes from hell!

10. Annihilator - Crystal Ann/Alison Hell

9. Anthrax - Intro to Reality... Belly of the Beast

8. Testament - Do Or Die

7. Exodus - The Toxic Waltz

6. Obituary - Slowly We Rot

5. Death - Leprosy

4. Megadeth - In My Darkest Hour

3. Sacred Reich - Surf Nicaragua

2. Sepultura - Inner Self

1. Slayer - Raining Blood