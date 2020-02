Mijn god, Berbaar, want ben je af en toe toch een irritant, verwend, elitair baasje. Verreweg de meeste Nederlanders zullen niet weten wat 'hospiteren' (of 'vrije coöptatie', zoals het officieel heet) is. En dat is echt verre van 'schokkend'.

Ik wist niet eens dat het überhaupt nog bestond. Ik zou gedacht hebben dat die vrije coöptatie al minstens 30 jaar geleden een soort zachte dood was gestorven, want: oneerlijk systeem, degene die bovenaan de wachtlijst staat, is aan de beurt, en niet een jongen of meisje dat óf een gelikt verkoopverhaaltje op zo'n hospiteeravond weet op te dissen. óf er lekker uit ziet.

Ik heb in de jaren 70 op de studentenflat waar ik in Leiden woonde, meer dan genoeg van dat soort hostiteeravonden meegemaakt als er weer eens een kamer op onze 'afdeling' vrij kwam. Ach, bij ons waren het over het algemeen gezellige avonden, waar niemand werd afgezeken, en er gewoon, belangstellend, geprobeerd werd achter iemands ideeën, hobbies, motivatie voor een bepaalde studierichting, etc, te komen. Later op de avond, als de gegadigden allemaal waren vertrokken en het 'huis' in de gemeenschappelijke ruimte ging vergaderen (met veel bier, dat wel ja) wie de nieuwe medebewoner zou worden, dan was het wel vaak: nee, dat vond ik een lul, dat leek me wel een slim meisje, nee, die kwam arrogant over, etc, etc.

Nou ja, nogmaals, iets uit de oude doos, en ben verbaasd dat het nog niet 'uitgefaseerd' is. Overigens, wat is er nou zo verschrikkelijk mis met dat berichtje van die jongen hierboven? Probeert, op m.i. nette manier, contact te leggen een meisje, dat het 'niet geworden is'. Big deal, zeg, of kan dat ook allemaal niet meer in het kader van #Metoo?