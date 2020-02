Nederlanders blijken het minst onaardige volk op het internet. Behoudens Britten dan, maar die zijn dood voor ons. En wis en waarachtig dat het zo is. Eigenlijk zijn die makkertjes op Stormfront ook maar gewoon een stel padvinders met aanvoerdersbandfetisjisme. De vrolijke reviewcomments van een willekeurige middelbare school, waaruit blijkt dat iedereen het heel erg naar de zin heeft/had op die school en meester Freek van Techniek echt een totale heteroseksuele kampioen is. 'Hun strijd' van de snuiters van De Dagelijkse Stahlhelm, die is doorspekt met ironie. De Kruistocht in Witte Onderbroek van de gemeneriken van Joop, allemaal spielerei. Discussie over Zwarte Piet, ook zoiets. Honderd mensen in de ene hoek versus honderd mensen in de andere hoek. Als ze de kans zouden krijgen dan zouden ze elkaar allemaal heel hard knuffelen en zeggen dat ze graag een keer een pepernootje in elkaars achterbandje zouden willen frommelen. De helpcarecomments op een KPN-forum: opbeurende kritieken alom! De afdeling 'Disney' op Pornhub. Het Twitter-account van Chris Klomp, modelaccount van oud-Hollandse genegen- en geestigheid. Scroll vijf minuten door de tijdlijn van Chris Klomp en je hebt zin om urenlang de liefde te bedrijven met een eenhoorn. De commentsectie van Autoweek, als Volkswagen weer eens een nieuw modelletje heeft geïntroduceerd. Het lijkt wel of iedereen verliefd is op Volkswagen. De ingelogde omgeving van de Belastingdienst, misschien wel de vrolijkste plek van het Nederlandse internet. Nee, dan de commentsectie onder een willekeurig artikel van Metro op Facebook. Iedereen aardig en lief doen voor elkaar. De commentsectie van een willekeurige foto van Geert Wilders op Instagram. Allerlei mensen die elkaar de allerhartelijkste groetjes toewensen en dan laten ze blijken dat ze bij de volgende verkiezingen campagne gaan voeren, met elkaar, maar ook tegen elkaar. De commentsectie van Sylvana op Facebook, een brok nuance. De sectie 'ingezonden brieven' in De Telegraaf. En in het middelpunt van al die gezelligheid staat GeenStijl, de aller-, aller-, allergezelligste plek op het internet.