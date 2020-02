Voor Berbaar en andere aandachtstekortkomenden de samenvatting: de VVD bijt en zuigt als een vampier.

Lange versie:

Dat de VVD een verzameling holle vaten is, moge genoegzaam bekend zijn. Gek genoeg vond ik dit bericht niet meer terug op Teletekst-twitter, het bericht leek daar gewijzigd, maar de NOS heeft het nog wel staan op haar eigen site, over hoe ons grijnzende opperhoofd hard roept (verdekt opgesteld achter de brede rug van Mutti Merkel) dat er geen extra geld naar de EU gaat. Maar....:

nos.nl/artikel/2321791-rutte-duidelij...

"... De Oostenrijkse premier Kurz heeft al gezegd dat hij z'n veto zal gebruiken als de begroting te veel gaat stijgen. "Dat zal ik niet doen", aldus de Nederlandse premier. "Ik vind dat je eerst moet praten en niet meteen een veto op tafel moet gooien."..."

Duidelijk? Laat de anderen maar de hete kolen uit het vuur halen denkt onze principeloze pseudo-liberaal. Als Mutti Merkel morgen besluit dat Grün ook geschaft kan of moet worden en zegt "Spring! Die Steuern hoch, die Zinsen nieder!", dan springt Mark Rubber in het gelid en roept: "Jawohl! Wie hoch meine Verführerin?'

Al dat geneuzel over strenger zijn voor al dan niet criminele (nep)asielzoekers en bed, bad, brood en levenslange uitkering avonturiers is niets meer dan dat. Zodra de verkiezingen geweest zijn, als het ook maar enigszins lukt om een meerderheid of zelfs een gedoogde minderheidscoalitie te krijgen waar PVV en bij hun voorkeur ook FvD niet in zit, zullen de VVD'ers braaf aansluiten bij de linkse consensus. Geen prijs zal letterlijk te hoog zijn. Stikstofstierenstront slikken ze voor zoete koek, draconische klimaatmaatregelen, niets is ze te dol als ze maar op het pluche mogen zitten en de EU- en immigratietrein voort kunnen laten denderen. Alles liever dan regeren met de "fascisten\racisten". Dan is het weer: er is tijd nodig, hebben we te maken met EU-regels. Niet voor een vuurwerkverbod of de landbouw subiet affikken voor een stikstofnepcrisis blijkbaar, dus het kan wel degelijk.

Pas als het zo gierend uit de klauwen gaat lopen dat over rechts een meerderheid zonder het kartel gevormd kan worden of één van de vele draaikontjes daarbinnen een kans op pluche ruikt, of ook de "gematigde" Nederlanders niet langer meer kunnen wegkijken omdat ze zelf of in hun directe omgeving te maken krijgen met de gevolgen of de gepeperde rekening van die "medemenselijkheid", en zelfs de oude allochtonen gaan roepen om een dichte grens omdat "hun" banen en uitkeringen in gevaar komen, verandert er misschien eens wat.

Tot die tijd stem ik maar braaf FvD, tenzij er iets werkelijk beters (en kansrijks) langskomt, en is mijn tolerantie voor de faux pas'tjes van Baudet bijna zo groot als de tolerantie van D66 en Jetten voor de meute die hen het liefst zou stenigen. Bijna dan wel. Ik ben nog niet helemaal van God los en het rechte liberale padje af zoals zij...