Ja natuurlijk is het volslagen achterlijk. Dit is gewoon een kapitalistisch systeem dat geattaqueerd wordt, onder het mom van discriminatie. In beginsel is helemaal niemand verplicht om naar de kapper te gaan. En of een kapper nu € 8,- of € 800,- wil vragen voor een knipbeurt, daar is de kapper vrij in. Het lijkt me nogal logisch dat een tondeuse over iemands hoofd heen halen, aanmerkelijk minder werk is dan, iemand knippen, kleuren, krullen en föhnen.

Elke boerenlul en zijn moeder snapt dat daar dan een ander prijskaartje aanhangt. Het gaat niet om het bestrijden van discriminatie en niemand is geïnteresseerd, in wat een ander af moet rekenen bij de kapper. Het gaat simpelweg om controle, afbraak van een werkend kapitalistisch bestel en het scheppen van precedenten, naar de toekomst toe, voor meer controle en meer afbraak.

Indien er geen passend antwoord komt op Brussel, dan eindigen we hier erger dan in de USSR. En dat lijkt nu exact de bedoeling. Kapot maken wat er is en waar je geen grip op hebt, zodat je uit de puinhopen, iets op kunt bouwen wat onder jouw controle valt. Ze doen het allemaal bewust en expres en het wordt steeds erger.