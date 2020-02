Eerst doken er allemaal van die berichten op dat de hond van Lil' Kleine (de op drie na beste coach van dit seizoen The Voice of Holland) een paar lil' lijntjes cocaïne in z'n hondenpens had gegooid en dientengevolge ging uitchecken bij de balie. Daarop reageerde Kleine voor de camera van De Tele als een kleine kleuter betrapt met z'n hand in de snoeppot. Toen kwam ineens naar buiten dat de hond van Lil' Kleine helemaal Gordon was gegaan en absoluut niet meer aan de coke zou zitten. Alle dierenliefhebbers opgelucht en envelopje closed, maar vervolgens was er weer twijfel over de authenticiteit van die snuifbeer. En nu wrijft 's lands meest gezaghebbende columniste, de grote Sylvia Witteman van de fatsoenlijke Volkskrant, de cocaïneresten onuitwisbaar in de bloedvlek. Het was zo'n lieve hond, en nu is zijn naam tot in de eeuwigheid besmeurd vanwege zijn rol in de omvangrijke Amsterdamse cocaïneoorlog. Wollah, triest.