Pfff, de zogenaamde “war on drugs” fop-straffen voor leeghoofdigen die zo weinig dreiging vanuit de staat zien dat ze als een stel achterlijke (moord)aanslagen beramen. Daarnaast nog een verdachte die zich aan de Costa del Sol schuil houdt (of Marokko, schokkend!) en we weten weer hoe het staat.

Marja, we praten hier nog steeds over als een onoplosbaar probleem, politici doen wat domme uitspraken over legaliseren en de discussie kunnen we weer onder de banken schuiven tot de volgende shisha lounge doorzeeft wordt. Het enige positive aan de hele situatie is dat onze narco-staat zo’n grote en speelse doorvoerhaven is dat we ons geen zorgen hoeven te maken over grote bataclan-achtige aanslagen, dat soort destabilisatie kunnen de poeder-en pillen criminelen niet toestaan.