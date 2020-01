Nou. Ze zijn er ook achter bij de Telebelg. Hele land al jaren naar de kloten, de tering en de barrebiesjes door 10 jaar Rutte en diens vriendjes- en Brusselse lobby-politiek, maar nu roept zelfs het wakkere VVD-orgaan aan de Basisweg dat genoeg genoeg is. En het mooie is, het hele woord VVD valt NIET in dit hoofdredactioneel. Alsof je op een firefighters conference bent waar niet over water gesproken mag worden. Weet u waar het pas echt een ZOOTJE is? In het Rotterdam van Pim Fortuyn, waar de puinhopen der VVD zich pas echt opstapelen, en iemand dat dan ook gewoon zegt.

Zootje II