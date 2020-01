Nieuwe ontwikkelingen in de Grote Autobranden Oorlog van 2019-2020, want een Renault hier of daar, ach ja, een Renault hier of daar. De elektrische raampjes deden het toch al niet meer, en het knipperlicht haperde ook. Maar in Apeldoorn gaan er opeens allemaal dikke bakken de lucht in. Alsof het oorlog is met de Duitsers en je dan alleen nog maar de Tiger II's kapotmaakt. Superlullig. Een Ferrari 458 van 256.000 euro. Een Mercedes S63 AMG van 180.000 euro. En eerder al een Porsche Cayenne van 100.000 euro+, met daarnaast een Bentley Continental (270.000 euro). Een Audi Q8 van 167.000 euro. Een E200 van 85.000 euro. Een oorlogscorrespondent van Omroep Gelderland heeft een aansteker gevonden. En nu maar hopen dat de politie een keer een verband ziet.

UPDATE: Er is een verband! De dure auto's zijn van de familie Vos, eigenaar van vakantieketen EuroParcs, een bedrijf met veertien recreatieparken. "Ik heb geen vijanden", zegt EuroParcs-oprichter Wim Vos.