Charlotte Bouwman, (onderzoeks)journalist, schrijver, bekende. Het zit d'r soms niet mee en met soms niet mee bedoelen we dat ze al 8 jaar suïcidaal is en al 804 dagen op een wachtlijst staat voor de juiste zorg. Ze heeft 21 zelfmoordpogingen gedaan en werd afgelopen jaar zeven keer opgenomen. Dat doet 13 cent per woord afgesloten met zo'n corrupt depressiegala dus met je! Het AD schrijft dat ze lijdt aan een "dissociatieve stoornis" al klinken de symptomen die ze beschrijft specifiek als een dissociatieve identiteitsstoornis - in de volksmond bekend als meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Twee jaar lang stond ze op de wachtlijst voor een specialistische "structurele dissociatietherapie" bij het traumacentrum Altrecht te Utrecht. Echter, die behandeling is nu uit het Altrecht-aanbod geschrapt: "Volgens woordvoerder Loek Hekkens is dat omdat er gewoonweg te weinig behandelaars met deze expertise te krijgen zijn. Er vertrokken er onlangs nog drie. Nu kan de instelling niet meer de kwaliteit bieden die ze willen bieden."

Dit betekent dat "tien tot twintig" patiënten als Charlotte opnieuw een jaar lang op een wachtlijst moeten bij de enige klinieken die de behandeling nog wel aanbieden, en die liggen in Zwolle en Ermelo. Omdat ze niet uit de regio komt heeft kliniek Altrecht formeel ook geen zorgplicht voor haar. Ze staat "gelukkig nog ingeschreven bij een ander behandelcentrum. Daar gaat ze nu een jaar overbruggen tot ze bij Ermelo of Zwolle terechtkan", maar goed, dat blijft overbrugging en geen behandeling.

Allemaal erg verdrietig natuurlijk, maar er zijn in ieder geval al kamervragen. De petitie Lijm de Zorg "om de acute crisis in de jeugdzorg en GGZ aan te pakken" heeft op moment van schrijven 3323 handtekeningen. MEELEVENDE politici die Charlotte bezoeken, na de breek.

