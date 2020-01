Het hoge woord is eruit. Winston Gerschtanowitz gelooft de kijkcijfers niet. Net als alle makers van televisieprogramma's waar niemand naar kijkt, heeft Gerschtanowitz opeens verstand van onzekerheidsmarges, representativiteit en verwachte kwadratische fouten. Niet zo vreemd, want naar het volstrekt fantasieloze slap aftreksel van een afgietsel van dans- en schaatsprogramma's met BN'ers "Dancing on Ice" keken volgens SKO afgelopen zaterdag slechts 412.000 mensen. Dat is minder dan naar het programma "Komt een man bij de dokter", dat gaat over een man die bij de dokter komt. Het is de vraag wat deze coming out als kijkcijferscepticus van Gerschtanowitz betekent voor de voortrazende talkshowoorlog. Wordt morgen vervolgd op kijkonderzoek.nl.