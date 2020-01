Het is een zwarte dag in de geschiedenis van alle ambtenaren. Citrix werkt niet en dus moet iedereen en z'n geruite overhemd naar kantoor, collectief op zoek naar het beste plekje om uit het raam te staren, alvorens om 16.59 uur uit te klokken voor de omgekeerde weg. Omdat ministeries het flexwerken hebben uitgevonden is er vaak maar de capaciteit voor de helft van alle werknemers, want iedereen zit toch lekker thuis z'n dingetje te doen, kopje thee, tussendoor beetje wandelen, alles. Maar dat kan nu dus niet en mogelijk moet er zelfs GEÏMPROVISEERD worden. Het is nog niet bekend hoe dit volstrekt onbekende probleem getackled gaat worden. Dan is het ook nog eens heel druk op de weg met mensen die normaal gesproken nooit op de weg zitten op maandagochtend, er is sprake van dichte mist en tot overmaat van ramp is het Blue Monday. Kan het allemaal nog erger?

UPDATE: Citrixfiles naar Den Haag!