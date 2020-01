U gelooft er allemaal niets van, want u begrijpt het verschil niet tussen dalende misdaad en geen misdaad bij u in de straat kennen ze iemand en die was ook vermoord en dat werd genoteerd als een schuurinbraak en waarom zou je überhaupt nog aangifte doen van moord of doodslag, maar goed. Het aantal moorden daalt al jaren (met een kleine terugval) en dat lijkt in 2020 lekker door te gaan. "Nederland is de eerste zestien dagen van dit jaar doorgekomen zonder ook maar één geval van moord of doodslag." Gefeliciteerd!