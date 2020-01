Wake-upcall voor iedereen met een wachtwoord. De smart blockchain foekie foekie hack DDoS veiligheidsdiensten FBI geldautomaten zijn GEHACKT en een makker (22) uit Arnhem is opgepakt wegens het aanbieden van TWAALF MILJARD wachtwoorden. Een wijs vrouw vertelde Nieuwsuur ooit: "Altijd inloggen via de VPN of via de veilige modus, niet via de mobiele telefoon want die zijn gewoon heel gemakkelijk te hacken, altijd op een computer op de kabel (dus ook niet op een wifi-netwerk), en wachtwoorden veranderen. Lange ingewikkelde wachtwoorden." Eigenlijk is iedereen in Nederland wel een keertje de sjaak geweest (check zelf hier), maar wat wil je ook, met de fantasie van de mensen van tegenwoordig. In de top van meest gebruikte wachtwoorden staat inspiratieloos verdriet als 123456, qwerty, 123456789, welkom, wachtwoord en uiteraard klassiekers als ajax en feyenoord - die laatste heeft al bewezen niet zo moeilijk te passeren te zijn. Enfin, het kan de besten gebeuren, want beroepsvlaming Peter Vandermeersch gebruikte voor zijn Google-dingessen altijd het wachtwoord 'harvard'. Niet ingewikkeld, niet lang, geen hoofdletters en een persoonlijke touch met een klein stukje zelfbevlekking. Zal-ie inmiddels vast wel veranderd hebben dus probeer het eens met 'torhout', 'vlaming' of 'ierland'.