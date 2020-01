Niets ondernomen, kiezers bedrogen, draagvlak naar de klote. Volgens deze coalitie is dat 'regeren'. +++ Kabinet stelt belangen bedrijfsleven boven draagvlak voor vluchtelingen, boven overlast voor burgers en middenstand, boven overbelasting eigen asielsysteem. Dit wanbeleid kan toch niet zonder gevolgen? +++ Zomaar wat tekstjes uit de timeline van RVeelo, gerenommeerd journalist bij RTL en bekroond podcaster bij TPO inzake de natieverwoestende totaalfaal die ASIELINSTROOM heet. U en wij weten al jaren wat voor puinhoop Ons Nederlandje aan het worden is door de open grenzen. Maar bij Nieuwsuur zijn ze nu ook wakker, en opeens is er ophef (Dat was. Omdat Nieuwsuur. Ging rondbellen.) Stef Blok blijkt 52 Marokkanen kwijtgeraakt te zijn, en aan de Barbarijse Kusten duwen ze lachend de rubberbootjes de zee op. Dit wanbeleid kan toch niet zonder gevolgen? We vroegen het: Bente Becker (VVD), Jan Paternotte (D66), Jasper van Dijk (SP) en Bram van Ojik (GroenLinks). Stoere praatjes!