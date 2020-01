Gefeliciteerd allemaal, de kloon van Frits 'moe' Wester is terug van zijn sinasretraite. "Dat gebeurde na de uitzending van 8 september waarbij niet alles ging zoals gepland." Nu Frits z'n solozeiltocht naar z'n innerlijke Groene Weide heeft afgerond is hij weer helemaal klaar voor de nodige camerashotjes. Fris zit vanavond uiteraard bij Jinek, die zelf altijd van die lekkere vaasjes klapt, oude wijn in nieuwe zakken te verkopen. De voorbije weken was klein bier voor Frits - lekker rustig opstarten enzo - maar nu gaat hij weer aan het werk, met alle stress en druk die erbij komt kijken, en dat is toch, euh, andere koffie. Hopelijk blijft Frits er nuchter onder. Succes makker.