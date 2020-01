Staat in de Volkskrant, dus het is waar

Nou mensen, het was gezellig. Maar na 2020 is het afgelopen met de Aarde Zoals Wij Die Kennen. We krijgen een dikke vette systeemoorlog en de enige die dat ziet aankomen is dr. Ingo Piepers (perfecte alu-hoedjes naam, red.). Piepers heeft allerlei cycli ontdekt en gebruikt natuurkundige formules om oorlogen te voorspellen. Sterker nog, de Derde Wereldoorlog is al begonnen! "Ik vermoed dat we achteraf gaan zeggen: de Derde Wereldoorlog begon op 3 januari 2020, met die Amerikaanse droneaanval." Zal je verdorie net zien, net als wij de hond aan het uitlaten zijn GAAN WE ALLEMAAL DEAUD.

Trouwens, als wij menselijk gedrag met relatief eenvoudig wiskundige formules konden voorspellen zouden wij mee gaan doen aan de Toto, maar waarom zou je je geld stoppen waar je mond is als je ook hel en verdoemenis kunt aankondigen? En als Piepers zegt "Niemand heeft mijn theorie nog kunnen weerleggen", dan vragen wij ons vooral af of Piepers wel de juiste wetmatigheid heeft ontdekt en welke historische gebeurtenissen hij tot nu toe juist heeft voorspeld. De Eerste Wereldoorlog telt niet, Ingo. Die is namelijk al geweest. Maar hee. Oordeel zelf!