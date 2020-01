Iedereen maar klagen over die hoofdredactionele treinrampen van Hansie Nijenhuis, of die monkelende tv-stukjes van Angela '1000 euro' de Jong. Maar die kookredactie van het Algemeen Dagblad kan er ook wat van. Alhierboven de dagelijkse kost van gisteren en vandaag. Christus te paard wat een deug-gedreven smerigheid. Flikker op met je 'vegan traybake'. Sterf 'slanke quiche' sterf. Het is tijd voor een culinair Ethisch Reveil en een algehele rehabilitatie voor ons geliefde AVG met jus. We hebben krachtvoer nodig, want de dijken moeten twee meter hoger. Make gehaktballen great again! Uw favo Hollandsche Pot gaarne in de comments. Dank u.