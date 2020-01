Planeten, wij zijn er gek op. Nieuwe planeten, oude planeten, grote planeten, kleine planeten: het kan niet op wat ons betreft. En nou is er weer één ontdekt door de dekselse rakkers van de National Aeronautics and Space Administration in de Verenigde Staten. Het gaat om de planeet TOI 700 d. Dat is een vrij stomme naam voor een planeet, want andere planeten hebben veel mooiere namen zoals Mars en Uranus. Maar goed, je kunt niet alles hebben, dat snappen wij ook. Het mooie is namelijk: er is leven mogelijk op TOI 700 d. Leven! Dus misschien zijn er wel koalaberen, dodo's, fruitvliegjes, hele gekke planten of dingen die best wel op Bert Kuizenga lijken op planeet TOI 700 d. Spannend hoor. HUP WETENSCHAP.