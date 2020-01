False flag zullen we niet zo snel zeggen. (Dat doen de linkse trollen al.) Maar Die Dreigbrief voor de Boeren die vandaag naar buiten kwam is van een dusdanige lulligheid dat we eerder denken aan een Vervelio dan aan een activistische vegan flapdrol of een valse veehouder. Boerderijen in brand steken is sowieso niet des dierenterroristens, want in die boerderijen zitten best vaak beesten. Okee, dierenterroristen behoren tot de onberekenbaarste malloten in het Grote AIVD Boek, maar stalbranden veroorzaakt door Ouwehands Dierenpark, daar geloven we niks van. Maar goed... Volkert.

Delen van de dreigbrief zijn weggelakt omdat daar uitspraken staan die te linken zijn aan bepaalde personen. Dat is dus Die Godwin van FDF-voorman Mark van den Oever, die door de MSM maar geher- en geherkauwd werd, en waar iedere Persgroep- en Mediahuis-columnist dagenlang mee aan de haal ging.

Opmerkelijk: Briefschrijver heeft het over 'trekkers'. OK Boomer.

En dan die ondertekenaars. We missen Peter Janssen aka Vegan Streaker en Animal Rights van Robert Molenaar alsook Frank van der Linde van actiegroep FVDL die voor 2020 acties heeft aangekondigd. Dat zijn knakkers die het geweld niet schuwen, al roepen ze van niet. En dan hebben we nog PETA, maar die gaan vooral en -gaap- uit de kleren. En Wakker Dier, bekend van de Postcode Loterij.

MTV = Meat The Victims. Jonathan & Alix. Erfbetreders, bekend van Boxtel en Pauw.

ER = Extinction Rebellion, maar dan fout geschreven want moet XR zijn

EM = Earth Matters, volgens kraakmevrouw Gerson. Spiri wappies.

DBF = Dierenbevrijdingsfront. Hoor je weinig meer van.

FDF-voorman Mark van den Oever in De Gelderlander: "Ik word niet warm of koud van die toetsenbordhelden. Eerst zien dan geloven. Als ze komen, staan we klaar."

Ons Designated Dader Profiel

Een blanke Trouw-lezer, tussen de 55 en 65 jaar, met een kapotsaaie baan en een kapotsaaie vrouw, met een Hyundai i10. Kapotsaaie notaris-woning in een kapotsaaie vinexwijk. Kijkt iedere avond NOS journaal en De Slimste Mens en maakt in het weekend risotto. Fan van Geert Mak en Bert Wagendorp. Als er een bal in zijn voortuin komt, prikt hij 'm lek. Dat zal ze leren.