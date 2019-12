Einde van het jaar, iedereen de kerstdis in de dikke pens en dus trekt exhibitionistisch Nederland er weer op uit om de brandweerslang uit te rollen in een van de sauna's in den lande. Lekker tijdens een opgieting wegdoezelen met de tieten van de persoon achter je in de nek, luidruchtig ouwehoeren in een stilteruimte en daarna jezelf en je prachtige adamskostuum helemaal volbikken in een net iets te duur restaurant, heeeeerlijk. Nu blijkt uit een onder de deur geschoven bonnetje dat Thermen Bussloo doodleuk 6,50 euro vraagt voor een kannetje plat tafelwater. Dat ze in een complex waar mensen zich toch al scheel betalen aan de gigantische waterverspilling niet doen aan kraanwater is al een schande qua gastvrijheid, maar wettelijk verplicht is het niet.

Dus wij effe op onderzoek uit wat een kannetje tafelwater (0,75l) precies kost in die sauna's. SpaWeesp in Weesp vraagt 4,50, Veluwse Bron in Emst vraagt 4,50, Zwaluwhoeve in Hierden vraagt 4,95, Spa Puur in Tilburg vraagt 4,75, Elysium in Bleiswijk vraagt 4,50, bij Spa Zuiver in Amsterdam is het 'vanaf 2,85' dus daar komt nog wel wat bij, Thermae 2000 te Valkenburg vraagt 4,50, Spa Sereen in Tienhoven vraagt 2,25 (APPLAUS) en Holiday Schiedam vraagt 4,95. Maar dan Thermen Bussloo, samen met Berendonck, Soesterberg en Bad Nieuweschans ondergebracht in 'Quality Wellnessresorts', alwaar ze 'positieve energie willen doorgeven aan onze gasten en aan de wereld om ons heen. Zodat iedereen die onze resorts bezoekt weer een beetje blijer en gezonder naar huis gaat'. Proost, met 6,50 euro positieve energie, blijheid en gezondheid in je mik weer naar huis. Noem dat maar een storm in een glas water.