Gefeliciteerd Kysia Hekster, correspondent Koningsgeleuter van de Staatsomroep. De prijs voor de allerlauwste take over de kersttoespraak van Zijne Majesteit gaat naar Hilversum. Mevrouw Hekster heeft 508 woorden gebruikt om een stukje te schrijven over dat de koning niets over Het Klimaat heeft verteld: Koning spreekt in zeven kersttoespraken niet over klimaat. De Koning spreekt in zeven toespraken ook niet over het liefdesleven van André Hazes Junior, heeft al zeven toespraken lang met geen woord gerept over hersluitbare vleesverpakkingen en zegt ook al zeven toespraken niets over welk Asterix album het beste Asterix album is. Dat het verder een beetje mal is om in je door de Staat betaalde privéjet de halve wereld over te vliegen en dan het gepeupel op te roepen massaal een warmptepomp aan te schaffen, hebben de speechschrijvers van Willy, in tegenstelling tot de buklaven die iedere Koningsdag weer niets zeggen over de massale belastingontduiking door de meest geprivilegieerde familie van Nederland, wel goed begrepen. Nou ja. Zalig kerstfeest iedereen, zelfs op de NOS redactie (staat daar eigenlijk al een boom?)!