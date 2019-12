Het verhaal van 2019 was natuurlijk de schokkende alsook spontane zelfontbranding van shorttracker Sjinkie Knegt. De schaatskampioen uit Bantega (FRL) stond op een dag in de fik, en we vreesden voor het ergste. In januari van dit jaar was de held van dit verhaal als eerste wakker, en omdat het januari was was het koud en Sjinkie besloot de kachel aan te steken. En toen... WOEFFFF. Heel die Sjinkie stond in de hens, had ernstige brandwonden en werd met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De natie hield de adem in. Later bleek dat Sjinkie de houtkachel had aangestoken met thinner, een explosief giftig goedje, ook wel bekend van De Catshuisbrand. We dachten dat het niet veel stommer kon. Maar vandaag in de Volkskrant zien we Sjinkie zitten bij De Houtkachel Die Alles Zag. En naast die houtkachel staat de houtmand. En in die houtmand zien we stukken vezelplaat (foto). Doge jo wol, Sjinkie?