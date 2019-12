We zijn echt geen Hideo Kojima-kenners of zo, maar specifiek de onderstaande game trailer met kruisboogman konden we in 2018 niet om heen. Desoriëntatie in tijd en ruimte was compleet, we snapten er helemaal niks van en dat was nog voordat we die baby zagen. Gelukkig is total champ @Tom van der Linden er even voor gaan zitten en publiceerde z'n langste video ooit: Death Stranding - What It All Meant. Extreem spoiler heavy natuurlijk, dus niet kijken als je de game nog blue wilt ondergaan. Wel kijken als je, ja, wilt weten wat het allemaal betekende. Like Stories Of Old steunen kan trouwens hier.