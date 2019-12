Jammer dan mannen! Een van jullie laatste strongholds van penissen en mannentieten is gevallen, het hengstenbal is geïnfiltreerd door een geweldige merrie. De fantastische Fallon Sherrock verovert de dartswereld met haar tweede onmogelijk geachte overwinning op het WK voor pijlenwerpers. Niet lang meer, en dan nemen de vrouwen gewoon álle mannendingen over en het enige dat we kunnen doen is lijdzaam toezien hoe we hebben verloren van Opzij. De 100 meter sprint voor mannen op de Olympische Spelen, de darkroom bij gaybar Dirty Dicks, een cystoscopie van je pisbuis bij de dokter: overal staan straks vrouwen aan de start. Hell, straks gaat een vrouw ons tijdens het achteruit inparkeren vragen 'of zij het even zal doen'. Enfin, de steengoede dartster Sherrock heeft de psyche van haar opponenten volledig gebroken, alleen al om wie ze is: de Oostenrijkse topspeler Mensur Suljovic stond als een vaal geel vaatdoekje te gooien, bang om te verliezen. Dan kun je alleen concluderen dat Sherrock, die voor precies dezelfde joelende zaal staat te spelen, een absolute topper is. Nu al zin in de volgende ronde. HUP SHERROCK!