Het gaat wel lekkerrrrrr in Zwollywood aan den IJssel. Liquidatiepoging op een of andere beruchte Pakistaan, schoten in de buurt van basisscholen, kogels in een bestelbus en woning gepompt en afgelopen nacht was het wéér raak: een kogelregen bij cultureel centrum Domusica. "Onder meer een ontmoetingsplek voor de Turkse gemeenschap", haast de Stentor zich erbij te vermelden, want dan weten we in ieder geval in welke hoek we het moeten zoeken: die van 'vroeger was alles beter'. Geen doden, geen gewonden, alleen kogels door de kerk: bij Domusica doen verschillende religieuze instellingen op zondag allemaal aan religie bedrijven. De politie doet onderzoek en verder gaat het hartstikke goed in Nederland, want in Rotterdam werd iemand in z'n poot geschoten, in Almere is iemand overhoop geschoten, in Den Haag is iemand doodgestoken en in het Gelderse Didam is een persoon aangehouden na het vinden van een dode dus we zijn effe op zoek naar de misdaadcijfers, want die schijnen te dalen.