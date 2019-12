Heerhugowaard. Als er ergens in Nederland keihard gewerkt wordt aan "DE OMVOLKING" is het wel in Heerhugowaard. Als je een week niet in Heerhugowaard geweest bent, staat er een nieuwe woonwijk. Heerhugowaard vreet alle omliggende dorpen op, en nog even is hoofdgerecht Alkmaar aan de beurt. Heerhugowaard heeft zelfs een fukking Mediamarkt om al die nieuwe bewoners in hun duurzame jaren 30 notariswoningen van fletskriens te voorzien. Dus ja, als het ergens vol is in Nederland, dan is het wel in Heerhugowaard. Vindt ook de voorzitter Roy van GroenLinks Heerhugowaard. (Wereldberoemd geworden door DIT TOPIC op GeenStijl.) MAAR DAT MAG DUS NIET van het landelijke politburo. Roy is geheckt. De gemene brutaliteit! En die tweet was nog gejat ook. Van Kim Boon. Stelen, laat dat maar aan GroenLinksers over!