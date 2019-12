Thanks voor de tip, Timmerfrans ! Wat kabbelt dit lekker. Of moeten we zeggen: dobbert?

VOOR EUROPA

Wil er iemand even komen

met een visie en wat dromen

en een toekomst voor dit tranendal?

Want mensen zijn hier bang.

We zoeken iemand die de kunst kent

om te praten zonder haat,

om te wachten op zijn beurt

voor hij analyses maakt. (Dat is dus niet Timmerfrans - red.)



We zoeken iemand met een stem,

een humaan ideaal,

die ons niet wil doen geloven in een kleutertjesverhaal. (Dat is dus niet Timmerfrans - red.)



Waar er alleen nog links en rechts is

en de twee tegen elkaar.

Iemand die ziet hoe het echt zit

en zich daartoe ook verhoudt. (Dat is dus niet Timmerfrans - red.)

Wil er iemand even komen

met een visie en wat dromen

en een toekomst voor dit tranendal?

Want mensen zijn hier bang.



We zoeken iemand zonder lobby,

met niet al te veel belang. (Dat is dus niet Timmerfrans - red.)

Brengt er iemand alsjeblieft

wat nuance in het debat?



Iemand die weet dat het niet gaat

over zijn eigen groot gelijk, (Dat is dus niet Timmerfrans - red.)

maar over leven en liefst samen

en liefst samen allemaal.



Aan de pers wil ik graag vragen-

als u zelf zo iemand kent:

Geef ze aandacht, geef ze aandacht

het is van hen dat het afhangt. (Dat is dus niet Timmerfrans - red.)



Voor Europa, voor dit land

voor Europa, voor dit land,

voor ons samen, voor ons samen

voor ons samen allemaal.

Voor Europa, voor dit land

voor Europa, voor dit land,

voor de kinderen, voor de kinderen,

voor de toekomst van de kinderen.