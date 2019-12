IEDEREEN die de 'zaak' rond Laurent de trage leerling (zou zijn bachelor pas op zijn tiende halen in plaats van op zijn negende, haha loser) heeft gevolgd weet: die pa is niet helemaal goed bij z'n kokosnoot en die moeder hobbelt er ook maar een beetje achteraan. Papa mocht bij Pauw verzuipen in zijn eigen gelijk (mama schijnt er ook geweest te zijn, maar dat moeten we nog effe terugkijken) en ondertussen ontvangen we mails en geluiden vanuit de universiteit dat de geldingsdrang van pa vooral erg sneu is voor het lijdend voorwerp, degene die er ook weinig aan kan doen: die guitige Laurent zelf. De inzending die we jullie niet willen onthouden staat na de klik. Veel sterkte in de Verenigde Staten, ventje.

Beste geenstijl,

allereerst gefeliciteerd voor jullie fantastische stuk over het "wonderkind laurent" van gisteren. Ik ben zelf student aan de ELE faculteit en mijn medestudenten en ik volgen dit verhaal met grote interesse en vonden jullie stuk by far het meest accuraat. We hebben natuurlijk afgelopen tijd wel wat meekregen intern en jullie verhaal slaat de spijker op zijn kop.



De hoeveelheid assistentie en begeleiding die die jongen heeft gekregen is veel meer dan enig student. En dat is prima want het is een bijzondere jongen maar die vader liegt dat het barst bij pauw gisteren. Wij krijgen ook niet zomaar altijd 5 min aandacht van een prof als we vragen hebben. Die mensen hebben het druk. Het is enorm zonde dat zoveel moeite versplit blijkt te zijn voor medewerkers die het toch al heel druk hebben. Dat dat kind zelf besloten heeft om weg te gaan is ook enorm ongeloofwaardig. Hij had het duidelijk naar zijn zin.



Ik weet niet of jullie al gezien hadden maar zijn instagram is hilarisch slecht. Hij heeft nu aantal posts verwijderd en alle comments uitgeschakeld omdat mensen de comments nogal tegen hem draaide. Hij volgt ook enkele "interesante" accounts to say the least: https://twitter.com/donsbol/status/1204456951129751552?s=19

Het laatste opinie artikel van ons universiteit blad de cursor: https://www.cursor.tue.nl/opinie/alain-starke/de-pr-machine-van-het-wonderkind/ vat goed het gevoel wat heerst bij ons atm samen.

mvg

[NAW bekend]