Absoluut ook voor mannen, maar gevoelsmatig misschien toch nog evidenter bij vrouwen, zij dragen immers de combi-oven en hebben iets minder de tijd dan heren. En inderdaad, voor jonge dames is Belle die het beest temt het archetype. Maar voor de fase daarna is het Maria - zo onbestaanbaar mooi tot leven geroepen in Michelangelo's Pietà - die het leven creëert in de volle wetenschap dat ze haar creatie aan de tragedie, kwaadaardigheid, chaos en tirannie van de wereld schenkt. En nu komt filmmaker @Ines ten Berge (49) dus met de bovenstaande docu over haar levenswandel en het verdriet dit deel van het leven misschien niet meer te gaan vervullen. Zoiets existentieel kwetsbaars moet je maar kunnen en durven. Op d'r 31e eindigde haar relatie 'waarmee het moest gebeuren', haar daaropvolgende relatie eindigde op haar 35e, en ja, dan laat de tijd zich ineens wel erg gelden. We hopen dat deze docu Ines helpt haar situatie iets meer een plekje te geven, en we vinden het een prachtig werk dat een stem geeft aan een groep die er liever niet over praat. Dikke kus.

