De EU moet in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden, en daarom gaat Brussel VERREGAANDE MAATREGELEN nemen. Een windmolentje hierrr en een zonnepaneeltje daarrr is volstrekt onvoldoende om de CO2-uitstoot naar NUL te krijgen. Heel het continent + EU-wetgeving moet op de schop voor de Green Deal van EU Feldwebel Timmerfrans. Woensdag worden de plannen gepresenteerd. Een deel is vandaag al gelekt naar de media.

De Laars van Het Klimaatfascisme zal en moet in iedere straat van Europa te horen zijn. Iedereen gaat RekeningRijden. RekeningVaren. RekeningVliegen. Werklozen, ouderen, arbeidsongeschikten worden ondergebracht in kampementen waar schone accu's worden geassembleerd. Iedere Europese familie moet zijn 2de kind afstaan voor verplicht werk in de kobaltmijnen van Afrika.



Er komt een handelsoorlog met China en India om zo de toestroom van vieze producten (alles bij de Action, Xenos en Big Bazar) tegen te gaan. Alle gebouwen van voor 1980 gaan tegen de vlakte. Supermarkten worden verboden. Iedereen moet maar op de fiets naar de boer om piepers en wortels te halen. Want alleen zo kunnen we de wereld redden van de ondergang.

Na de break schokkende foto's van twee vrouwen die in blinde paniek moeten vluchten voor het stijgende water. Dat zal u leren.

Vlucht

Nu het nog kan