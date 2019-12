Hilarische propaganda: wij zijn er gek op. Dus toen wij om tien voor half 2 gisteravond bovenstaande tweet van Chef Humor bij de FvD Thierry Baudet zagen, hadden we ontzettend zin om te lachen. Maar het verhaal waar Baudet naar linkt is helemaal niet grappig. Het gaat over de 19-jarige Daniël die in Amsterdam is geboren en getogen en toen hij wilde gaan studeren plotseling door de IND in de gevangenis werd gezet. Door fouten van zijn ouders, advocaten en de instanties had hij geen Nederlandse nationaliteit omdat zijn Dominicaanse moeder (die hem op driejarige leeftijd in de steek liet) afstand van de hare had gedaan. Daniël is opgevoed door zijn grootouders, die een Nederlands paspoort hebben. Gelukkig zit hij niet meer vast. Wij kunnen in dit verhaal geen enkel argument vinden waarom de NOS iemand die in Amsterdam geboren en getogen is geen 'Amsterdammer' zou mogen noemen. Net zoals er deze week geen enkel argument was voor FvD-Statenlid Stijn Hesselink om te suggereren dat verdachte familie Meulenbroek uit Den Bosch van allochtone afkomst was, maar Baudet toch vrolijk meedeed met de propaganda/framing. Daar is eigenlijk niks hilarisch aan.