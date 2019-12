Nou, Twitter, gefeliciteerd. Boos worden op de powers that be LOONT! En zo blijkt ook maar weer dat gevoelde feiten niet altijd overeenkomen met die andere feiten namelijk de echte. Het Tijdschrift voor Rechtspraak en straftoemeting, een soort Arts en Auto voor juristen, publiceerde hedenochtend een onderzoek (p. 73, PDF) waaruit blijkt dat rechters de afgelopen 20 jaar "steeds vaker Thierry Baudet als aangewezen premier zijn gaan zien. Echt de man die dingen op orde kan krijgen." Tevens concludeert het onderzoek dat "Met name gewelds- en seksuele misdrijven fors zwaarder worden bestraft. De (onvoorwaardelijke) straf voor deze misdrijven lag in 2018 circa 65 procent hoger dan in 1998." Gemiddeld zijn de straffen op alle vormen van delicten met 11% toegenomen, mede door een taakstrafverbod bij geweldsdelicten en hogere maximum straffen. Bij moord is dit nu bijvoorbeeld 30 in plaats van 20 jaar. "Volgens onderzoeker Frank van Tulder 'lijkt de rechter te reageren op de maatschappelijke roep om strengere straffen, die met name klinkt bij geweldsdelicten en slachtoffers daarvan." Oh, of wij helden zijn, vraagt u? Nee, maar we dienden in een compagnie van helden. Een erehaag, na de breek.