Nederlands tafereeltje in twee bedrijven. Één: de NPO wil 12,4 miljoen euro voor het Songfestival. Twee: de NPO krijgt 12,4 miljoen euro voor het Songfestival. Denkt u daar maar eens aan de volgende keer als de Staat geen wachtgeld meer kan betalen aan een zielige politicus die daar hard voor gewerkt heeft. De 12,4 miljoen komt overigens uit de broekzak vestzak omroepreserve en was eigenlijk bedoeld voor een belangwekkende serie over Bekende Nederlanders die de wereld over schaatsen en allerlei doldrieste avonturen beleven met een lach en een traan. Maar nu krijgen we er dus allemaal liedjes voor terug. Bedankt minister Slob!

UPDATE: Maar we krijgen er heel wat voor terug.