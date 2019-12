Als wij professor zouden worden, dan werden wij Professor Pim, maar dat kan helaas niet meer, want die heeft een ongelukje gehad op het Mediapark. Blijft als keuzeoptie alleen Professor Doornbos over, duider des vaderlands der internationale betrekkingen en allround man die wij hadden willen worden tot bleek dat je dan ballen van titanium moet hebben - die van ons zijn gewoon van zacht, aaibaar materiaal. Dus beperken wij ons als aanhangers van de Doornbozuitisme tot het volgen van online colleges en het delen van awesome beelden. Zoals deze droneshots uit Chernobyl, bekend van de kernramp serie. We hebben er al veel van gezien, veel over gelezen, we gingen er als Captain Price op zoek naar de arm van Zakhaev en we zaten virtueel in de botsautootjes. En het blijft fascinerend - draad hier.