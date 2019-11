Er was nog wat twijfel over hoe we onze vijf laatste levensjaren zouden gaan noemen: KLIMAATNOODTOESTAND of KLIMAATCRISIS. We hebben een winnaar: het EP heeft de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Kijk maar hierboven, zo'n dooie knaap, dat is allemaal de schuld van India waar een miljard viezeriken alles lukraak in de Ganges pleuren u. Met uw elektrische Hyundai-ruft, uw vier soorten vuilnisbakken om alles te scheiden, uw warmtepompje in uw gesamsoniseerde huis, uw zestien soorten schaamtes, uw treinticket naar Verweggië en uw biobakje waarin u de batterijen spaart om ze netjes in te leveren. En nu heeft het beestje een naam, is er hoop en kan de bucketlist terug in de binnenzak; Megan Fox zal ons huwelijksaanzoek vast niet missen. Dus als we allemaal even de schouders eronder zetten kan de noodtoestand weer opgeheven worden en dan ziet de wereld er, in 2029, weer een stuk leuker uit. Kijk maar:

Gezonde en sterke ijsberen

Marathon van Rotterdam eindelijk niet meer zo

Onze nieuwe Minister van Klimatologische Omstandigheden

Amalia, dochter van, eindelijk koningin

Scheveningen, pas in februari ipv in januari

Skyline van Mijdrecht wordt weer zichtbaar

Nog steeds eerste loser