Leaserijdend Nederland, we moeten praten. U heeft uw nieuwe bak natuurlijk allemaal uitgerust met Lane Keeping Assist, Advanced Emergcy Breaking System, ProPilot, Park Assist, Forward Collision Warning, Intellegent Speed Adaptation, Adaptive Cruise Control en/of Lane Departure Warning, maar dat gaat allemaal ten koste van uw UJDK-functie. U doet niet meer aan Uit Je Doppen Kijken, toch wel de belangrijkste vaardigheid waarover bestuurders op de snelwegen van Zijne Majesteit dienen te beschikken. U bent simpelweg te dom voor al die software snufjes in de voiture. Staat allemaal in dit rapport van PvdA-bestuurder Jeroen Dijsselbloem dus het is waar. Al die computer shit eruit halen dus, en gewoon weer de heilige vijfeenheid koppeling, rem, gaspedaal, pook & stuur gebruiken alstublieft dankuwel.